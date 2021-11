ÖFB-Präsident: Trainer Franco Foda soll Österreich über die Playoffs zur WM nach Katar führen

Der deutsche Trainer Franco Foda bleibt auch bis zu den WM-Playoffs im März 2022 Österreichs Teamchef. Das kündigte ÖFB-Präsident Gerhard Milletich am Montag nach dem 4:1-Heimsieg gegen Moldau im ORF-Interview an. Der frühere Bundesliga-Profi vom VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen führt Österreichs Nationalmannschaft seit 2017.

Österreich gelang mit dem deutlichen Sieg gegen Moldau ein versöhnlicher Jahresausklang. Das ÖFB-Team landete in der Gruppe zwar hinter Dänemark, Schottland und Israel nur auf Platz vier, zog aber über die Nations League in die Playoffs ein. Dort hatte das Team von Foda die Gruppe auf Rang eins abgeschlossen. Weil die anderen Nations-League-Gruppensieger Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und auch Wales in ihren WM-Quali-Gruppen auf Rang eins oder zwei landeten, erhielt Österreich den Platz für die Playoffs.