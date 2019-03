Offene finanzielle Forderungen: SpVgg Leipzig 1899 erteilt Spieler Hausverbot

Leipzig. Eigentlich konnte sich die Spielvereinigung am Wochenende über einen 4:0-Erfolg über TuS Leutzsch freuen. Der Vorletzte der Fußball-Stadtliga schöpfte damit neuen Mut im Abstiegskampf, hat in den beiden Spielen der Rückrunde noch kein Gegentor hinnehmen müssen und holte vier Punkte. Doch über dem 4:0 schwebt ein Fragezeichen, der TuS war nur unter Protest angetreten und hat unterdessen beim Sportgericht Einspruch gegen die Wertung der Partie eingelegt, wie Fußball-Abteilungsleiter Kai Hebestreit bestätigt.

Was war geschehen? Beim TuS spielt ein ehemalige Akteur und Funktionär der Spielvereinigung, der bei seinem alten Verein aber noch Schulden in vierstelliger Höhe haben soll. „Das wollten wir nicht mehr hinnehmen und haben im Vorstand deshalb beschlossen, dem Spieler Hausverbot zu erteilen“, erklärt Spielvereinigung s-Trainer Christian Genthe. „Wir hatten vorgeschlagen, er könne mitspielen, wenn er die Summe vorm Spiel begleicht.“

Die Leutzscher hatten vor der Partie nach Ankündigung des Hausverbots beim Sächsischen Fußball-Verband (SFV) Rat gesucht. Zuständig ist eigentlich der Fußball-Verband der Stadt Leipzig (FVSL), wusste aber mit der ungewöhnlichen Maßnahme der Gastgeber offenbar nichts anzufangen. Was Lutz Mende vom SFV verstehen kann. Er gab dem TuS schließlich die Auskunft, dass die beschriebenen Probleme zwischen der Spielvereinigung und ihrem ehemaligen Spieler für den Spielbertrieb nicht von Belang seien und erklärt: „Wenn wir auf solche Streitereien Rücksicht nehmen wollten, könnten wir die Hälfte der Spiele nicht mehr austragen.“ Mit anderen Worten: Ihr Geld müssen die Vereine schon selbst eintreiben. Im vorliegenden Fall scheint das für die Spielvereinigung jedoch ziemlich schwierig zu sein. Deshalb ist man an der Demmeringstraße entschlossen, das eigene Recht durchzuboxen. Beim TuS sieht man das natürlich anders. „Was vor unserer Zeit mit dem Spieler war, können wir doch nicht klären“, betont Hebestreit und hält das Sportrecht zum Regeln zivilrechtlicher Ansprüche für ungeeignet. Nun müssen in erster Instanz die Sportrichter über den Fall befinden.