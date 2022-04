Offene Fragen bei Gladbach: Sportchef Roland Virkus spricht über Zukunft von Coach Adi Hütter

Er wolle sich daher mit dem Österreicher "mal in Ruhe zusammenzusetzen", kündigte Virkus an. Dabei wolle er offene Fragen klären: "Nimmt der Trainer die veränderten Gegebenheiten so an? Wie sehen seine Transferwünsche aus? Kann er sich mit den Zielen des Klubs identifizieren? Das muss man doch besprechen. Um am Ende einen gemeinsamen Weg zu finden." Virkus betonte indes auch, bislang keine Signale von Hütter erhalten zu haben, den Verein wieder verlassen zu wollen.