Offene Fragen und klare Kritik: So reagiert der Amateursport auf Corona-Lockerungen

Leipzig. „Die Lockerungen im Amateursport sind zwar ein erster Schritt, reichen aber lange nicht aus“, kritisiert Karsten Günther, Sprecher der Initiative Teamsport Sachsen. Der Leipziger hatte sich von den Maßnahmen, die ab kommendem Montag in Kraft treten sollen, deutlich mehr erhofft. „Der Sport rückt in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr nach hinten, tausende Mitglieder treten mangels Trainingsmöglichkeiten aus Sportvereinen aus, es findet kein Sportunterricht mehr statt, Vereine stehen am Abgrund und ganz vielen Menschen fehlt die Bewegung“, beschreibt der Geschäftsführer der SC-DHfK-Handballer die ernste Lage. Nun weder Zuschauer im Profibereich noch ernsthaftes Training zu ermöglichen, sei keine Lösung sondern lediglich Symbolpolitik. Anzeige

Leipziger Vereine bleiben vorsichtig

„Wir haben funktionierende Hygienekonzepte und nachgewiesen, dass damit und mit reduzierter Besucherzahl kein Infektionsrisiko besteht und trotzdem werden wir ignoriert“, schildert Günther die Perspektive der Veranstaltungsbranche, die endlich einbezogen werden möchte. Ein logisches Konzept sei in den neuen Entscheidungen nicht zu erkennen. „Was macht Gartenmärkte sicherer als eine Veranstaltungshalle mit festem Sitzplan und personalisierten Tickets oder Supermärkte sicherer als kleine Boutiquen und Restaurants, wo man sich vorher anmeldet?“ hinterfragt der Handball-Chef und sagt deutlich: „Unsere Vorschläge und Konzepte liegen in Dresden auf irgendeinem Schreibtisch und setzen Staub an.“

Beim SC DHfK, dem mit über 6000 Mitgliedern größten Sportverein Leipzigs, freut man sich, dass überhaupt Lockerungen in Kraft treten. „Wir sind gut gerüstet und haben Pläne für die einzelnen Sportarten entwickelt. Wenn es so weit ist, werden wir mit Bedacht öffnen“, erklärt Generalsekretär Alexander Schlenzig. Allerdings wolle man nicht in Euphorie verfallen, sondern erst die offiziellen Beschlüsse abwarten. Teilweise ist der SC DHfK wie in der Schwimmabteilung aber auch abhängig von seinen Partnern. So kann Schwimmtraining erst wieder stattfinden, wenn die Stadt Leipzig ihre Schwimmhallen öffnet.

Vorsichtig ist man ebenfalls noch im Tennis. Der Individualsport profitierte insofern von den Einschränkungen, als dass die Filzkugel-Fans bis dato die Letzten waren, die in eine Zwangspause geschickt worden sind. Bastelt der Tennissport nun an möglichen Strategien, um bald wieder gegen den Ball schlagen zu können? Am Tennisleistungszentrum in Espenhain werden keine Entscheidungen getroffen, solange die neue sächsische Corona-Schutz-Verordnung nicht auf dem Tisch liegt. Vizepräsident Tim Wittig hofft, „dass in drei bis vier Wochen draußen mit Hygienekonzept individuell losgelegt werden kann.“



Auch die Chefin vom TC RC Sport Leipzig zählt auf die Außensaison – „ähnlich wie im letzten Jahr.“ Heißt: Spielen mit Abstand und Hygienekonzepten. Man könne nichts planen. „Wir können nur warten.“ Die Auftaktturniere im April, die eigentlich die Punktspielsaison einläuten, liegen bisher auf Eis. Auch die Winterrunde in der Halle sei so gut wie abgehakt. „Wir sind froh, wenn wir überhaupt spielen können“, so Bönisch. Wann überhaupt in der Halle gespielt werden kann, ist auch für Antje Grothe unklar. Die Leiterin des Matchball-Sportcenters wartet auf einen Beschluss aus der Landeshauptstadt. Vorher wird nichts geplant.

Lok Engelsdorf hofft auf erstes Nachwuchstraining