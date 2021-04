NFV unterstützt offenen Brief der Sportvereine: Aerosole seien unter freiem Himmel kaum ein Faktor

Die Stimmen mehren sich, dass der aufgrund der Corona-Maßnahmen nur sehr eingeschränkte Trainingsbetrieb für den Fußball zumindest überdenkt werden sollte. Nun hat der Präsident des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), Günter Distelrath, seinen Standpunkt untermauert und die Initiative von 28 großen niedersächsischen Sportvereinen, die in einem offenen Brief an die Landesregierung Lockerungen für den Sport gefordert haben, öffentlich unterstützt.

Mannschaftstraining problemlos möglich

Der Biophysiker Dr. Gerhard Scheuch hatte in der Diskussion herausgestellt, dass 99,9 Prozent der Ansteckungen durch Aerosole in geschlossenen Räumen erfolgen und ein normales Mannschaftstraining unter freiem Himmel problemlos möglich sei.

Derweil hat der Nordostdeutsche Fußballverband seine Regionalliga endgültig angebrochen, Spitzenreiter Viktoria Berlin steigt in die 3. Liga auf. Wie der Norddeutsche Fußball-Verband die Saison 2020/2021 werten wird, interessiert nicht nur den TSV Havelse, dem Tabellenführer der Staffel Süd in der Regionalliga Nord. Von den 22 Teams haben 18 für einen Abbruch votiert. Eine offizielle Entscheidung will der Norddeutsche Fußball-Verband noch in dieser Woche treffen.