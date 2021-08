"Ein offener Kampf": Chelsea-Star Havertz über die Konkurrenz zwischen Werner und Lukaku

Für den FC Chelsea war die Verpflichtung von Romelu Lukaku eine Investition für mehr Qualität und Breite im Sturmzentrum. Für den deutschen Nationalspieler Timo Werner bedeutet der Neuankömmling von Inter Mailand, für den die Londoner eine Ablöse in Höhe von 115 Millionen Euro nach Italien überwiesen, zusätzliche Konkurrenz in der Offensive. Team- und Nationalmannschaftskollege Kai Havertz schätzt die Chancen auf einen Stammplatz für Werner dennoch optimistisch ein. "Es ist nicht so, dass Timo jetzt keine Rolle mehr spielt", erklärte der 22-Jährige am Dienstag auf SPORTBUZZER-Nachfrage. Anzeige

Ohnehin sei Werner, der in der vergangenen Saison wiederholt durch unglückliche Aktionen und Pech im Abschluss auffiel, bereits in der Vergangenheit "nicht immer als Mittelstürmer" aufgeboten worden, sondern sei wie in der Nationalmannschaft auf die Halbpositionen ausgewichen. Dass die hohe Ablösesumme Trainer und Werner-Landsmann Thomas Tuchel dazu veranlassen könnte, Lukaku zu bevorzugen, glaubt Havertz nicht. "Im Endeffekt wird derjenige spielen, der gut trainiert und nicht derjenige, der am meisten gekostet hat", betonte der Offensivspieler, der im September 2020 selbst für 80 Millionen Euro auf die Insel wechselte.

Als entschieden sieht der Ex-Leverkusener das Rennen um die Positionen im Angriff längst nicht, auch wenn Tuchel in den vergangenen beiden Partien auf Lukaku setzte und Werner seit dessen Ankunft nur die Joker-Rolle oder ein Bankplatz blieb. "Das ein offener Kampf für alle, nicht nur zwischen Romelu und Timo, sondern für jeden der auf der Position", meint Havertz und will das Duell um einen Platz in der ersten Elf nicht nur auf das Duo beschränken. Denkbar wäre nach Meinung des 18-maligen Nationalspielers zudem auch eine Lösung mit beiden Akteuren. "Es ist alles möglich. Wir haben viele Systeme drauf. Man wird sehen was möglich ist."