Offensichtliche Defizite: Braucht Hannover 96 eine neue Mannschaft?

Für Hendrik Weydandt, einen der klügsten 96-Köpfe, ist die Sache klar. „Es ist nur ein kleines Rädchen in der Maschinerie, das klemmt.“ Was da aber hakt, „kann ich nicht sagen“. Schade, denn so könnte der Stürmer helfen zu verstehen, was mit diesem 96 los ist.

Es macht ratlos, dass auch der neue Trainer dem Team (noch) kein neues Leben einhauchen konnte. Kenan Kocak hat zwar zu Recht den Zeitfaktor angeführt, er könne schließlich „nicht alles nach drei Einheiten korrigieren“. Doch dass es nicht mal zu einem Unentschieden gegen eine durchschnittliche Zweitligamannschaft wie Darmstadt gereicht hat, ist erschütternd.