Offensiv zu umständlich: Dynamo Dresden nur noch Drittliga-Mittelmaß

Saarbrücken/Dresden. Willkommen im Drittliga-Mittelmaß. Durch die jüngste 1:2-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken ist Dynamo Dresden mit einer ausgeglichenen Punkt- und Torbilanz nach neun Begegnungen Tabellensiebenter. Bei einem Unentschieden stehen vier Siege ebenso vielen Niederlagen gegenüber. Im Durchschnitt gelang nur ein Treffer pro Punktspiel – noch immer deutlich zu wenig für die Wiederaufstiegsambitionen der Schwarz-Gelben. Selbst der Tabellenletzte SV Meppen hat neun Tore auf dem Konto – bei noch einem Nachholspiel. Anzeige

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Tabellenführer aus Saarbrücken genau wie Dynamo nur neun Gegentreffer kassierte. Ein Spitzenwert also, nur haben die Saarländer eben acht Tore mehr als die SGD auf der Habenseite. „Nicht alles war schlecht. Wir hatten eine gute Phase in der zweiten Halbzeit. Vielleicht kann man daraus etwas mitnehmen, dass wir eine gute Mannschaft wie Saarbrücken dann teilweise in der zweiten Halbzeit hinten reingedrängt haben“, sagte Dynamos Mittelfeldmann Paul Will. Dass er nach einer Partie gegen einen Aufsteiger aus der Regionalliga eine derart zurückhaltende Bilanz ziehen muss, hätte noch im Sommer kaum jemand erwartet.

„Wenn wir außen sind und drei Leute sind im Sechzehner, flanken wir nicht rein, treffen dann noch falsche Entscheidungen. Das müssen wir schleunigst ändern“, machte Sebastian Mai einen ähnlichen Fehler im Spiel aus. Zudem bemängelte der Innenverteidiger diesmal Dynamos Positionsspiel. Während die Abwehrleistung von Mai und seinen Nebenleuten mit Ausnahme gelegentlicher Schlafeinlagen im Großen und Ganzen in Ordnung ist, bleibt die Harmlosigkeit auf dem Weg nach vorn das Hauptproblem. Das Spiel der Dresdner hat sich seit Saisonbeginn kaum weiterentwickelt. So verwundert nicht, dass sie ihre Punkte gegen Kellerkinder der Liga einfuhren, ihre aktuelle Leistungsfähigkeit gegen Spitzenteams wie Ingolstadt und Saarbrücken jedoch nicht genügte. Anzeige

Vor Risiko gescheut

Gegen die Saarländer kam noch das Problem mit späten Gegentreffern dazu, die in den Nachspielzeiten der jeweiligen Halbzeit fielen. „Ich weiß nicht, ob das mit der Konzentration zusammenhängt. Fakt ist, das darf nicht passieren“, ärgerte sich Daferner. Zwar hatte er Dynamo in Führung geschossen (16.) und Nicklas Shipnoski vor dessen Ausgleichstreffer bis in den eigenen Strafraum begleitet, ihn dann aber im entscheidenden Moment ziehen gelassen (45.+1). Und schon war der mit nur einer guten Chance herausgespielte Vorsprung im Ludwigsparkstadion wieder dahin. Der endgültige Knockout zum 1:2 durch Sebastian Jacob kam dann kurz vor Abpfiff (90.+1).

Einzig Agyemang Diawusie hatte zuvor noch eine klare Dresdner Torchance, vergab sie aber. Ansonsten agierten die Schwarz-Gelben zu umständlich, spielten sich erst gar keine weiteren guten Einschussmöglichkeiten heraus, scheuten teils auch das Risiko. „Mit Ball in den engen Räumen, bei dem Druck, den Saarbrücken gemacht hat, gab es viele Momente, wo wir schneller im Kopf sein müssen. Es ist in den Spielen immer mal wieder so gewesen, dass wir zu kompliziert nach hinten gespielt haben, wo wir wieder eine komplette Mannschaft vor uns haben. Das müssen wir uns schon vorwerfen“, analysierte Trainer Markus Kauczinski und forderte mehr Mut und Bewegung: „Wir müssen einfach das Spiel schneller und einfacher nach vorne gestalten.“