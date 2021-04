Einseitiges Offensivspektakel: St. Pauli schießt schwache Würzburger weiter gen Abstieg

Mit einer teils überragenden Offensivleistung gegen die Würzburger Kickers hat der FC St. Pauli seine starke Form untermauert und klettert in der 2. Bundesliga vorerst auf den sechsten Platz. Das 4:0 (3:0) wirft die schwachen Gäste aus Unterfranken im Kampf um den Klassenerhalt indes weiter zurück. Nach Toren von Omar Marmoush (4.), Rico Bentelli (18.), Leart Paqarada (22.) und Daniel-Kofi Kyereh (50.) bleibt Würzburg nach der höchsten Saisonniederlage fünf Spiele vor dem Saisonende sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz, während die Hamburger nach dem vierten Sieg in Folge ihre zarten Aufstiegshoffnungen am Leben erhalten - insbesondere, weil nun Duelle mit Düsseldorf (7.), Fürth (2.) und Kiel (4.) warten.

Anzeige