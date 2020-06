Offerten aus Dortmund oder Mailand? Julian Nagelsmann bei RB Leipzig zufrieden

München/Leipzig. Die Leiden des jungen N. - sie sind erträglich, sagte Julian Nagelsmann in einer Live-Schalte in den legendären Sport1-Doppelpass (München). Der Trainerjob ist für den 32-jährigen Cheftrainer der Roten Bullen zwar anstregend und mit großem öffentlichem Druck verbunden („man wird ständig beurteilt“), aber nach wie vor „herrlich“. Dass er beim Kauf einer Banane aufs 1:1 gegen Paderborn angesprochen wurde - normale Härte „in einem Land mit 40 Millionen Trainern“.

"Es wäre mehr drin gewesen"

Vertrag "ohne Ausstiegsklausel" bei RB

Und, ja, auf die in den letzten Jahren so gut funktionierende Scouting-Abteilung komme es eingedenk bevorstehender Abgänge an. „Wir müssen Spieler finden, die in große Fußstapfen treten.“ Und dabei nicht aus den Latschen kippen.