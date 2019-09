Offiziell: 1. FC Kaiserslautern entlässt Trainer Sascha Hildmann

Die Krise des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat nach einem blamablen Auftritt beim SV Meppen einen neuen Tiefpunkt erreicht. Die Pfälzer kassierten am Samstag eine 1:6 (1:3)-Niederlage im Emsland. Der bereits angezählte FCK-Trainer Sascha Hildmann wurde am Montag entlassen. Das bestätigte der Klub am Montag per offizieller Mitteilung. Angaben zum Nachfolger machte Kaiserslautern nicht.