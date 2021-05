Offiziell: 1. FC Köln entlässt Geschäftsführer Horst Heldt trotz Bundesliga-Verbleib

Nun ist es offiziell: Der 1. FC Köln und Geschäftsführer Horst Heldt gehen ab sofort getrennte Wege. Der 51-Jährige wurde am Sonntag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Sportchef entbunden. Das bestätigten die Rheinhessen am Sonntag. Der eigentlich bis Juni 2023 gültige Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst. Der ehemalige FC-Keeper Thomas Kessler und Aufsichtsratsmitglied Jörg Jakobs werden interimsmäßig den Aufgabenbereich von Heldt übernehmen. Diese Konstellation sei "bis auf Weiteres" vorgesehen.

Heldt hatte seine Spieler-Laufbahn einst beim FC begonnen und hatte bei den Rheinländern sein Profidebüt gefeiert, ehe er 1995 zu 1860 München wechselte. Nach seinem Karriereende war er zunächst als Sportdirektor und Sportvorstand bei seinem letzten Profiklub VfB Stuttgart (2006-2010) im Amt, später in vergleichbaren Funktionen auch bei Schalke 04 (2010-2016) und bei Hannover 96 (2017-2019). Im November 2019 folgte dann die Rückkehr in seine alte sportliche Heimat.

Nachdem der FC in der vergangenen Saison unter Markus Gisdol noch den Klassenerhalt in der regulären Spielzeit unter Dach und Fach bringen konnte, hatte der Klub in der abgelaufenen Saison größere Probleme. Heldt hielt lange an Gisdol fest, installierte erst im April Friedhelm Funkel als "Feuerwehrmann", der letztlich über die Relegation die Teilnahme an der nächsten Bundesliga-Saison sichern konnte. Nur einen Tag nach dem 5:1 gegen Holstein Kiel und dem sicheren Bundesliga-Verbleib ist die Zeit von Heldt in Köln nun vorbei.