Offiziell: 1. FC Köln verlängert mit Trainer Markus Gisdol - Vertrag bis 2023

Der 1. FC Köln hält an Trainer Markus Gisdol fest. Der Bundesliga-14. der vergangenen Saison hat den ursprünglich bis 2021 laufenden Vertrag mit seinem Cheftrainer vorzeitig bis 2023 verlängert. Das teilten die Kölner am Mittwoch mit. "Unser Ziel ist es, den FC in der Bundesliga zu etablieren. Entscheidende Voraussetzung dafür ist ein Team, das kompetent und vertrauensvoll zusammenarbeitet und hinter unserem Weg steht. Genau das gilt für Markus, er ist ein wichtiger Teil davon", sagte Köln-Geschäftsführer Horst Heldt, der seinen Vertrag kürzlich ebenfalls bis 2023 verlängert hatte.