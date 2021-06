Offiziell: 1. FC Köln verpflichtet Mark Uth von Schalke 04 – Keine Ablöse fällig

Der 1. FC Köln hat die Rückkehr von Mark Uth unter Dach und Fach gebracht. Der Ex-Nationalspieler kommt vom FC Schalke 04 zurück zum Klub aus der Domstadt. Das gaben die Rheinländer am Freitag bekannt. Für den 29 Jahre alten Mittelstürmer, der bei S04 noch einen Vertrag bis 2022 besaß, muss der FC keine Ablöse überweisen. Uth unterschreibt bis 2023. "Es besteht Einigkeit zwischen dem FC, Mark Uth und dessen Management", hatte Sportchef Jörg Jakobs am Donnerstag bei der digitalen Mitgliederversammlung des FC gesagt. Anzeige

Jetzt ist der Transfer also perfekt. "Ich freue mich sehr, wieder zu Hause zu sein und kann es kaum erwarten, mit den Jungs in die Vorbereitung zu starten", wird Uth in der Pressemitteilung der Kölner zitiert. Auch Trainer Steffen Baumgart äußerte sich positiv: "Er ist ein Spieler, der zu unserer Ausrichtung passt – er ist torgefährlich und sehr erfahren."

Mark Uth reifte beim 1. FC Köln zum Profi Der 29-Jährige ist gebürtiger Kölner, wurde beim FC mit Unterbrechung zwischen 2004 und 2007 sowie 2009 bis 2012 zum Profi und spielte in der Rückrunde 2019/20 erneut erfolgreich als Schalker Leihspieler in seiner Heimatstadt. In 15 Spielen kam Uth, der im Oktober 2018 ein Länderspiel absolvierte, auf 11 Torbeteiligungen.