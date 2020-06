Offiziell: 1. FC Nürnberg stellt Trainer Jens Keller frei - Michael Wiesinger übernimmt für die Relegation

Der 1. FC Nürnberg zieht die Reißleine: Noch vor den Relegationsspielen haben die Franken sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Jens Keller getrennt. Der 49-Jährige, der erst im November beim FCN unterschrieben hatte, stürzte mit dem "Club" am letzten Spieltag der 2. Liga durch ein 1:1 bei Holstein Kiel noch auf den Playoff-Platz ab. Der Bundesliga-Absteiger will in den beiden Spielen gegen einen noch unbekannten Drittligisten am 7. und 11. Juli nun mit einem neuen Trainer den freien Fall aus der Bundes- in die 3. Liga verhindern.