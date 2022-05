Offiziell: 1. FC Nürnberg verlängert Vertrag mit Trainer Robert Klauß

Der 1. FC Nürnberg bindet Trainer Robert Klauß. Der Zweitligist gab am Freitagmittag bekannt, dass der Vertrag mit dem 37 Jahre alten Chef-Coach vorzeitig verlängert wurde. Über die genaue Dauer machte der Club keine Angaben. Der alte Vertrag lief noch bis Sommer 2023.

"Robert besitzt maßgeblichen Anteil an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Mannschaft. Gleichzeitig hat auch er sich in den vergangenen zwei Jahre durch akribische, nachhaltige und erfolgreiche Arbeit hervorgetan. Somit hat sich Robert die vorzeitige Vertragsverlängerung absolut verdient", wird Nürnbergs Sport-Vorstand Dieter Hecking in einer Mitteilung zitiert.