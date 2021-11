Offiziell: Ibrahimovic-Klub AC Mailand verlängert Vertrag mit Trainer Stefano Pioli

Der italienische Erstligist AC Mailand hat den Vertrag von Trainer Stefano Pioli verlängert. Der 56-Jährige unterschrieb bis zum 30. Juni 2023 mit der Option, um eine Saison zu verlängern, wie Milan am Freitag mitteilte. Pioli hatte den Rossoneri wieder in die Champions League verholfen. Aus seinen 106 Spielen gingen dem Klub zufolge 59 Siege, 27 Remis und 20 Niederlagen hervor.

Für Piolis Mannschaft um den schwedischen Stürmer-Oldie Zlatan Ibrahimovic läuft es in der Serie A derzeit gut. „Ich bin stolz auf den bisherigen Weg“, sagte Pioli laut Mitteilung. Sein Team stand vor dem 14. Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit Liga-Primus SSC Neapel. In der Champions League gewann Milan am Mittwoch auswärts bei Atlético Madrid mit 1:0, liegt in der Gruppe B jedoch hinter dem FC Liverpool und dem FC Porto auf Platz drei.