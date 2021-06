Offiziell! Achim Beierlorzer kehrt zu RB Leipzig zurück

Leipzig. Er ist zurück am Cottaweg! Achim Beierlorzer gehört ab Juli wieder zum Stab von RB Leipzig , wird Co-Trainer von Jesse Marsch. Das bestätigte der deutsche Vizemeister am Donnerstag. Der 53-Jährige, der erst in dieser Woche seinen noch laufenden Kontrakt beim 1. FSV Mainz 05 aufgelöst hatte, erhält bei den Sachsen einen Vertrag bis 2023.

"Die Rückkehr ist für mich etwas Besonderes. Ich verbinde mit diesem Verein, der Stadt und den Fans viele tolle Erinnerungen", so Beierlorzer. Der gebürtige Erlanger kam 2014 zu RB, betreute hier zunächst die U17 und übernahm 2015 nach der Trennung von Alexander Zorniger für einige Monate als Cheftrainer bei den Profis. In der Folgesaison gehörte er zum Trainerteam von Ralf Rangnick, stand im Anschluss an der Seitenlinie der U19 in der Bundesliga. Im Sommer 2017 verließ er die Messestadt, wechselte als Chef-Coach zum SSV Jahn Regensburg.