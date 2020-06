Offiziell: Alexander Nübel unterschreibt Vertrag beim FC Bayern – "Viele Erfolge feiern und stetig weiterentwickeln"

"Die ersten Eindrücke sind sehr, sehr gut", sagte Nübel in einem Vereinsvideo. Er hat sich sportlich viel vorgenommen in der neuen Heimat: "Ich wollte den nächsten Schritt machen. Ich habe das Angebot von Bayern München bekommen. Klar, das ist der größte Verein in Deutschland. Deswegen will ich mit dem FC Bayern viele Erfolge feiern und mich stetig weiterentwickeln. Das sind so die nächsten Ziele, die ich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren habe."