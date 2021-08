Offiziell: Amadou Onana wechselt zu Frankreich-Meister OSC Lille – HSV macht sattes Transfer-Plus

Der belgische Mittelfeldspieler Amadou Onana verlässt den Hamburger SV nach nur einer Saison und schließt sich dem OSC Lille an. Den fixen Transfer bestätigte der französische Meister am Donnerstag. Medienberichten zufolge beläuft sich die Ablöse auf rund sieben Millionen Euro. Inklusive Bonuszahlungen kann sie auf bis zu 8,5 Millionen Euro ansteigen.

Der zentrale Mittelfeldspieler war erst im vergangenen Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim an die Elbe gewechselt und hatte in 26 Pflichtspielen für den HSV drei Tore geschossen. Mit den Hamburgern verpasste er den erhofften Wiederaufstieg in die Bundesliga, machte allerdings Topklubs insbesondere aus Frankreich auf sich aufmerksam. Neben Lille waren auch Stade Rennes, der italienische Traditionsklub SSC Neapel und Premier-League-Aufsteiger FC Watford an Onana interessiert.