Offiziell: Auch Atlético Madrid und Inter Mailand wenden sich von Super League ab

Die Durchführung einer geplanten Super League wird immer unwahrscheinlicher . Nachdem bereits die sechs englischen Top-Klubs um Manchester City und dem FC Liverpool ihren Rückzug aus dem Projekt offiziell machten, wenden sich auch Atlético Madrid und Inter Mailand vom geplanten Wettbewerb ab. Das gaben beide Vereine am Mittwoch in einem Statement bekannt.

Zuvor war bekannt geworden, dass auch der Präsident von Juventus Turin und Mitinitiator der Super League keine Chance mehr für das Projekt sehe. Ohne die englischen Vereine gehe es nicht, zitierten mehrere Medien Juve-Boss Andrea Agnelli am Mittwoch. In der Nacht zu Montag hatten zwölf Top-Klubs aus Spanien, Italien und England angekündigt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Super League gründen zu wollen. In der Nacht zu Mittwoch wandten sich schließlich die Vereine aus England ab. Das Projekt hatte in vielen Verbänden für großen Wirbel gesorgt.