Offiziell: Aues U21-Nationalspieler Florian Krüger wechselt zu Arminia Bielefeld

Stürmer Florian Krüger verlässt den FC Erzgebirge Aue und wechselt zu Arminia Bielefeld in die Bundesliga. Bei den Ostwestfalen unterschrieb der 22-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2025. Das bestätigten beide Klubs am Mittwoch. Über die Ablösesumme für den U21-Nationalspieler, der in Aue ursprünglich noch einen Vertrag bis 2023 besaß, wurde Stillschweigen vereinbart.

"Wir sind Flo enorm dankbar, dass wir im November 2020 seinen Vertrag vorzeitig verlängern konnten und damit bei einem Wechsel Anspruch auf Ablöse haben und nicht leer ausgehen. Aber es war auch klar und Bestandteil des Deals, dass wir Florian keine Steine in den Weg für einen Wechsel in die 1. Bundesliga legen", erklärte Aues Vereinspräsident Helge Leonhardt in einer Vereinsmitteilung. "Deshalb danke ich nochmals Flo für seine Loyalität. Er hat dadurch dem Verein etwas zurückgegeben."