Offiziell: Manuel Baum bei Schalke 04 entlassen – Huub Stevens übernimmt vorerst

Manuel Baum muss nach nur elf Spielen seinen Platz beim FC Schalke 04 schon wieder räumen. Das gab der Revierklub in einer offiziellen Mitteilung am Freitag bekannt. Demnach übernimmt Huub Stevens vorerst als Interimstrainer für das Bundesliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und das DFB-Pokalspiel gegen den SSV Ulm am Dienstag (18.30 Uhr/Sky). Als Co-Trainer steht ihm Mike Büskens zur Seite. Wie es im neuen Jahr weitergeht, ist noch offen.

Anzeige