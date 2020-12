Offiziell: Bayer Leverkusen verlängert Verträge mit Edmond Tapsoba und Moussa Diaby

Tapsoba war im Januar 2020 für 18 Millionen Euro von Vitoria Guimaraes verpflichtet worden . Der Youngster aus Burkina Faso absolvierte seither 36 Spiele für die Werkself. Im November verpasste er wegen einer Corona-Infektion zwei Spiele, zuvor stand er in jeder Partie von Beginn an auf dem Platz. Seit seiner Rückkehr auf den Platz kämpft er um seinen Platz in der ersten Elf von Erfolgstrainer Peter Bosz.

Auch der im Juli 2019 für 15 Millionen Euro von Paris Saint-Germain verpflichtete Diaby etablierte sich fest in den Plänen seines Trainers. In dieser Saison kam der Franzose in allen Wettbewerben 19 Mal für Bayer zum Einsatz. In diesem Zeitraum schoss er fünf Tore (darunter ein Traumtor beim 4:0 gegen den 1. FC Köln am Dienstagabend) und bereitete sechs weitere Treffer vor.