Offiziell: Bayer Leverkusen verlängert Vertrag mit Nationalspieler Jonathan Tah vorzeitig

Bayer Leverkusen und Jonathan Tah einigen sich auf eine Vertragsverlängerung. Der 13-.fache deutsche Nationalspieler verlängert seinen im Sommer 2023 auslaufenden Kontrakt um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2025. "Ich fühle mich in diesem Klub unheimlich wohl. Als ich 2015 als sehr junger Spieler nach Leverkusen gekommen bin, hatte ich die besten Voraussetzungen, mich zu entwickeln und zu dem Profi zu werden, der ich heute bin. Schon früh in meiner Karriere konnte ich mit Bayer 04 international spielen und habe dadurch auch den Weg in die Nationalmannschaft gefunden", wird der 25-jährige Abwehrspieler in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Tah kam für Bayer bereits 223 Mal in Pflichtspielen zum Einsatz. In dieser Saison ist er hinter Keeper Lukas Hradecky der zweite Kapitän des Klubs. "Wir hatten immer gute Spieler. Aber gerade jetzt habe ich das Gefühl, dass in Leverkusen etwas Besonderes entsteht. Ich glaube an dieses Team, an diesen Klub und sehe für uns die Chance, etwas Außergewöhnliches zu erreichen", sagte Tah, der im Sommer 2015 für 7,5 Millionen Euro vom Hamburger SV nach Leverkusen gewechselt ist. Sportdirektor Simon Rolfes ist überzeugt von den Qualitäten des gebürtigen Hamburgers: "Jonathan hat sich bei uns vom hochtalentierten Jungprofi zu einem gestandenen Führungsspieler entwickelt. Er nimmt nicht nur auf dem Platz eine verantwortungsvolle Rolle ein, sein Wort hat auch abseits des Rasens Gewicht. Jonathan ist vielseitig engagiert und sehr reflektiert. Er kann vielen unserer jungen Talente als ein gutes Beispiel dafür dienen, was es bedeutet, Profi zu sein."