Offiziell: Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge kehrt ins UEFA-Exekutivkomitee zurück

Karl-Heinz Rummenigge kehrt ins Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA zurück. Der Vorstandschef des FC Bayern München nimmt in seiner Funktion als Ehrenvorsitzender der Klub-Vereinigung ECA den vakanten Platz des Italieners Andrea Agnelli ein. Die Zusammenarbeit läuft bis 2024. Das gab der Verband am Dienstag bekannt. Juve-Boss Agnelli war als einer der Hauptverantwortlichen für die neue Super League in der Nacht zum Montag bei der UEFA zur Persona non grata geworden. Rummenigge sei ein "fantastischer Ehrenvorsitzender der European Klub Association", sagte Ceferin in seiner Eröffnungsrede.

Durch die Berufung des 65-jährigen Rummenigge sitzen wieder zwei deutsche Vertreter im wichtigsten Gremium des Dachverbandes. DFB-Vizepräsident Rainer Koch (62) wurde wiedergewählt, er war am Dienstag einer von neun Kandidaten für acht reguläre UEFA-Plätze im Exekutivkomitee. Auch im Council des Weltverbandes FIFA ist wieder ein DFB-Funktionär vertreten - Vizepräsident Peter Peters wurde in das Gremium gewählt. Zweiter ECA-Vertreter ist Nasser Al-Khelaifi (47), Präsident des französischen Meisters Paris Saint-Germain, den seit Sonntagnacht zumindest vorerst die kritische Haltung zur Super League mit Rummenigge verbindet.