Offiziell: Bayern hebt Zuschauer-Obergrenze auf - Allianz Arena und Co. wieder mit vollen Rängen

Die bayrischen Fußballvereine dürfen schon ab dem kommenden Spieltag wieder in voll besetzten Stadien spielen. Das Bundesland Bayern lockert massiv die Corona-Beschränkungen für all jene Veranstaltungen, zu denen freiwillig nur Geimpfte und von Corona Genesene Zutritt haben (2G-Regel). Das beschloss die bayerische Staatsregierung auf der Sitzung des Ministerrates am Montag in München. Alternativ können auch Menschen zugelassen werden, die einen negativen PCR-Test vorweisen (3G plus). Dafür entfallen dann Maskenpflicht, Obergrenzen bei der Personenzahl, Alkoholverbot und Mindestabstandsgebot. Anzeige

Konkret für die Bundesliga bedeuten die Lockerungen, dass der FC Bayern München wieder vor 75.024 Zuschauern in der Allianz Arena spielen darf (statt wie bisher 25.000), schon ab dem kommendem Heimspiel am 23. Oktober gegen die TSG Hoffenheim. Auch der FC Augsburg in der WWK Arena (30.660 Plätze) und die SpVgg Greuther Fürth im Sportpark Ronhof (16.626 Plätze) dürften wieder jeden einzelnen Platz anbieten.