Offiziell: Benito Raman wechselt von Schalke 04 nach Anderlecht - Geldsegen für Düsseldorf?

Benito Raman verlässt den FC Schalke 04 und wechselt mit sofortiger Wirkung zum belgischen Top-Klub RSC Anderlecht . Wie S04 am Donnerstagabend mitteilte, unterschrieb der 26-jährige Belgier beim Rekordmeister einen Dreijahresvertrag bis 2024. Sein Vertrag bei den Knappen lief ursprünglich bis 30. Juni 2024. Über die weiteren Modalitäten des Transfers wurde Stillschweigen vereinbart. Raman ist der 21. Profi, der Schalke in diesem Sommer verlässt.

Nach Raman-Transfer: Schalke 04 muss wohl Geld an Fortuna Düsseldorf überweisen

Laut übereinstimmenden Medienberichten wandern von der Ablöse wegen einer Vertragsklausel knapp 2,5 Millionen Euro an den Zweitliga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf, der Raman 2019 für 6,5 Millionen Euro an Schalke verkauft hatte. Diese Summe könnte sich wegen Bonuszahlungen nun auf bis zu 10 Millionen Euro erhöhen. Rund 900.000 Euro seien laut Bericht der Rheinischen Post schon zuvor in Form von Bonuszahlugen an die Fortuna gezahlt worden.