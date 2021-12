Offiziell bestätigt! RB Leipzig holt Domenico Tedesco als Marsch-Nachfolger

Leipzig. Die Tinte ist trocken. RB Leipzig hat einen neuen Cheftrainer. Domenico Tedesco beerbt den glücklosen und am Sonntag von seinen Aufgaben entbundenen Jesse Marsch. Das bestätigte der Club am Donnerstag per Pressemitteilung. Der 36-Jährige, der bis zum Sommer den russischen Vizemeister Spartak Moskau betreute, kommt mit sofortiger Wirkung an den Cottaweg, soll erstmals am Samstag gegen Gladbach auf der Trainerbank des Bundesligisten Platz nehmen. Er erhält einen Vertrag bis 2023.

