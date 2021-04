Offiziell: Bobby Wood verlässt HSV zum Saisonende - und wechselt in die MLS

Der Rückkehr von US-Stürmer Bobby Wood vom Zweitligisten Hamburger SV in seine Heimat ist perfekt. Am Freitag bestätigte Real Salt Lake aus der Major League Soccer (MLS) die Verpflichtung des 28 Jahre alten Angreifers. Nach Angaben des Vereins erhielt Wood einen Vertrag bis 2023. Die Vereinbarung gilt vom 1. Juli an. Anzeige

Der Klub aus Utah ist die erste MLS-Station in der Karriere des US-Nationalspielers. "Es war wirklich wichtig für mich, in einen Verein zu kommen, der sich wie eine Familie anfühlt, und deshalb fühlt es sich so gut an, zu Real Salt Lake zu wechseln", wurde er in der Stellungnahme seines künftigen Klubs zitiert.