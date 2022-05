Offiziell: Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose trennen sich – Nachfolge offen

Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Borussia Dortmund und Trainer Marco Rose haben ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Dies sei das "Ergebnis einer intensiven Saisonanalyse am Donnerstag", teilte der Revierklub mit. Der 45-Jährige hatte den BVB erst im Sommer 2021 übernommen und zur Vizemeisterschaft in der Bundesliga geführt. In der Champions League sowie in der Europa League und im DFB-Pokal mussten die Dortmunder allerdings frühzeitig die Segel streichen. Der BVB wolle in den kommenden Tagen Gespräche über die Zusammensetzung des künftigen Trainer-Teams führen, hieß es.

