Offiziell: Borussia Mönchengladbach verlängert Vertrag mit Patrick Herrmann bis 2024

"Patrick hat in knapp 400 Pflichtspielen für die Profis sehr viel erlebt und ist als Spieler, der es aus dem Fohlen-Stall in die Bundesliga geschafft hat, ein Vorbild für alle unsere Nachwuchsspieler", wird Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus in einer offiziellen Mitteilung zitiert: "Er ist ein Spieler, der seit 14 Jahren immer alles für die Mannschaft und seinen Verein gibt und der auch in dieser Saison gezeigt hat, dass er uns mit seinen Qualitäten helfen kann. Deswegen sind wir froh, dass wir uns auf eine gemeinsame Zukunft verständigen konnten.“