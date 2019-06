Offiziell: Bruma wechselt von RB Leipzig zur PSV Eindhoven

Leipzig/Eindhoven. Die Spatzen hatten es in den vergangenen Tagen schon von den Dächern gepfiffen. Jetzt ist der Wechsel von Bruma zur PSV Eindhoven perfekt. Das bestätigten sowohl der niederländische Erstligist als auch RB Leipzig . Die Ablöse soll laut unterschiedlichen Medienberichten zwischen zwölf und 15 Millionen Euro betragen. Der Portugiese verlässt die Roten Bullen nach zwei Jahren und 67 Pflichtspielen, in denen er zehn Tore beisteuerte. Zwischenzeitlich stand auch ein Wechsel zum portugiesischen Erstligisten FC Porto im Raum.

Während der 24-Jährige in seiner ersten Saison unter Ralph Hasenhüttl noch regelmäßig zum Einsatz gekommen war, fand er sich in seiner zweiten Spielzeit unter Ralf Rangnick immer wieder auf der Bank wieder. Vor allem am nach einer mehrmonatigen Verletzung genesenen Emil Forsberg war kein Vorbeikommen mehr. Außerdem warfen den Portugiesen in der entscheidenden Phase der Saison immer wieder kleinere Blessuren zurück