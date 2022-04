Offiziell: Ehemaliger Bundesliga-Profi Michael Hartmann wird Nachwuchscoach beim FC Bayern

Der ehemalige Bundesliga-Profi Michael Hartmann wird neuer Trainer der U17 des FC Bayern. Wie die Münchner am Freitag mitteilten, kommt der 47-Jährige im Sommer nach sechs Jahren als U19-Coach von Hertha BSC. Hartmann übernimmt die Mannschaft vom bisherigen Trainerteam Alexander Moj und Halil Altintop. Sein Assistent wird Stefan Meißner, der in dieser Spielzeit die U15 beim FC Bayern betreute. Meißners Stelle übernimmt Moj, Altintop wird eine andere Position in der Nachwuchsentwicklung der Münchner ausfüllen. Die Vertragsdauer wurde nicht bekanntgegeben.

Anzeige