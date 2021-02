Offiziell: Bundesliga-Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen abgesagt

Das Duell zwischen Aufsteiger Arminia Bielefeld und Werder Bremen findet aufgrund des heftigen Wintereinbruchs mit Schneechaos und Minustemperaturen nicht. Nach einer Platzbegehung informierten die Deutsche Fußball Liga, dass die Partie verschoben werden muss. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verzeichneten einige Städte in Ostwestfalen innerhalb kurzer Zeit 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee. Zuvor war schon die Zweitliga-Partie zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Heidenheim abgesagt worden.

Anzeige

Nach Angaben von Arminias Medienchef Daniel Mucha hatte der Klub nach einer Platzbegehung am Sonntagvormittag mit Zustimmung der Deutschen Fußball Liga (DFL) zunächst entschieden, alles dafür zu tun, dass der Platz bespielbar ist. "Arminia-Mitarbeiter werden in den nächsten Stunden den Rasen von Schnee befreien", so Mucha. Um 11.30 Uhr gab es dann eine weitere Begehung durch die sogenannte Sportplatzkommission mit dem Schiedsrichter-Team um Markus Schmidt. Ergebnis: die Partie wird verschoben.