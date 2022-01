Offiziell: Ex-BVB-Star Shinji Kagawa setzt Karriere in Belgien bei VV St. Truiden fort

"Wir freuen uns, dass ein Spieler dieses Kalibers in die Reihen der Kanaren aufgenommen wird. Mit seinen magischen Fähigkeiten und seiner Erfahrung auf höchstem Niveau wird Kagawa Kreativität und Gelassenheit in unser gelb-blaues Mittelfeld bringen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Kagawa gewann mit Borussia Dortmund je zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal, war seit Januar 2021 bei PAOK, konnte sich aber nicht durchsetzen.