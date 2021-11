Offiziell: Cheftrainer Markus Anfang tritt bei Werder Bremen zurück

Das ist ein echter Kracher: Werder Bremen und Cheftrainer Markus Anfang gehen getrennte Wege. Wie die Hanseaten am Samstagvormittag im unmittelbaren Vorfeld der Begegnung gegen den FC Schalke 04 (20.30 Uhr/Sky) mitteilten, tritt der 47-Jährige mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Auch sein Co-Trainer Florian Junge wird nicht weiter für den Zweitligisten arbeiten. Grund dafür seien "staatsanwaltliche Ermittlungen gegen beide Trainer", heißt es in der offiziellen Klub-Mitteilung. Gegen Schalke wird am Samstagabend Co-Trainer Danjiel Zenkovic mit dem weiteren Trainerteam für die Betreuung des Teams zuständig sein.