Offiziell: Chris Richards kehrt zur TSG Hoffenheim zurück – Erneute Leihe vom FC Bayern

Chris Richards spielt auch in dieser Saison für die TSG Hoffenheim. Wie die Kraichgauer am Dienstag bekannt gaben, wurde der US-Amerikaner für eine weitere Spielzeit vom FC Bayern München ausgeliehen. Schon in der Vorsaison hatte der 21-Jährige ein halbes Jahr für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gespielt und in seinen 13 Einsätzen einen starken Eindruck hinterlassen. Nachdem es zunächst danach aussah, als würde Richards unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann beim FCB bleiben, kam nun doch ein Transfer zustande.

