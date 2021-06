Offiziell: Christian Gentner wechselt von Union Berlin zum FC Luzern in die Schweiz

Christian Gentner verlässt die Bundesliga in Richtung Schweizer Super League. Der FC Luzern stattet den 35-Jährigen nach dessen Vertragsende bei Union Berlin mit einem Einjahresvertrag aus. Dieser enthalte eine Option für ein weiteres Jahr, wie der Klub am Freitag in einer offiziellen Mitteilung bekanntgab. Gentner soll in der kommenden Woche in die Vorbereitung auf die nächste Saison mit seinem neuen Arbeitgeber einsteigen.

"Mit dem FC Luzern habe ich einen Klub gefunden, der mich von seinem Weg uns seiner Philosophie überzeugt hat. Mich hat dieses Projekt nach den ersten Gesprächen mit Remo Meyer und Fabio Celestini begeistert und ich freue mich auf die neue Herausforderung", wurde Gentner in der offiziellen Mitteilung zitiert. Der fünfmalige Nationalspieler, der sowohl mit Stuttgart als auch mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister wurde, absolvierte in der abgelaufenen Saison 20 Einsätze für Union Berlin. In seiner Karriere lief er 428 Mal in der Bundesliga auf und erzielte dabei 46 Tore.