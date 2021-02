Offiziell: Christian Streich verlängert Vertrag beim SC Freiburg 

Der SC Freiburg und Trainer Christian Streich gehen in eine gemeinsame Zukunft. Wie der Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, wurde der Vertrag mit dem 55-Jährigen verlängert. Über die Inhalte der Vereinbarung machten die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben. Streich, der zuletzt auch mit Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wurde, ist bereits seit Dezember 2011 Chefcoach des SC.

