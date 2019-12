Offiziell: Mitglieder wählen Claus Vogt zum neuen Präsidenten des VfB Stuttgart

Claus Vogt ist neuer Präsident des Zweitligisten VfB Stuttgart. Der 50 Jahre alte Unternehmer erhielt bei einer außerordentlichen Versammlung am Sonntag 64,83 Prozent an Ja-Stimmen der anwesenden Mitglieder und damit mehr als sein Konkurrent Christian Riethmüller (52,69). "Ich habe gerade eben meine Frau gefragt: Ich darf zum zweiten Mal in meinem Leben Ja sagen", sagte Vogt, der die Wahl mit diesen Worten annahm.