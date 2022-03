Offiziell: Corona-Ausbruch beim HSV sorgt für Absage – DFL verschiebt Partie gegen Aue

Zu viele Corona-Fälle beim Hamburger SV : Das Zweitliga-Spiel zwischen dem HSV und Erzgebirge Aue , das am Samstagnachmittag hätte stattfinden sollen, ist von der DFL am späten Freitagabend abgesagt worden. Laut Liga-Mitteilung ist der Grund, "dass dem Hamburger SV nach einem weiteren positiven Corona-Befund am heutigen Freitagabend die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern nicht zur Verfügung steht". Laut Spielordnung der DFL müssen einem Team mindestens 16 spielberechtigte Spieler zur Verfügung stehen, damit eine Partie stattfinden kann. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht, dieser werde von der DFL jedoch zeitnah bekanntgegeben.

HSV-Vorstand Jonas Boldt hält die Entscheidung der Absage für richtig: "Wir sind in der aktuellen Lage leider nicht spielfähig und werden weiterhin in enger Abstimmung mit allen Beteiligten daran arbeiten, dass eine Weiterverbreitung der Infektionslage verhindert wird und wir schnellstmöglich wieder in den Wettbewerb einsteigen können", wird der 40-Jährige in einer Klub-Mitteilung zitiert. "Dazu stehen wir im engen Austausch mit unseren Spielern und deren Familien und schauen, wie wir sie unterstützen können." Die Hamburger hatten nach einem Corona-Ausbruch am Donnerstag bei der DFL die Absage des Spiels beantragt, weil sich nach Angaben des Klubs "ein Großteil des Kaders und des Staffs mit dem Coronavirus angesteckt hat".