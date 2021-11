Offiziell: Dani Alves mit FC Barcelona über Rückkehr einig - Ex-Xavi-Teamkollege erhält Kurzzeit-Vertrag

Ex-Barca-Star Dani Alves ist der erste Neuzugang unter dem neuen Barcelona-Coach Xavi Hernandes. Der ehemalige Teamkollege des Trainers, der zuletzt in seiner brasilianischen Heimat bei Sao Paulo unter Vertrag stand und auf Vereinssuche war, hat sich mit den Katalanen auf ein Comeback verständigt. Das teilte der La-Liga-Klub am Freitagabend mit und nannte bereits einige Details. So werde Alves bereits in der kommenden Woche ins Training einsteigen. Für die erste Elf spielen dürfe der Rückkehrer, der einen Kontrakt bis Saisonende erhält, allerdings aufgrund von Transfer-Vorschriften erst im Januar.

