Offiziell: Denis Zakaria verlässt Gladbach und wechselt zu Juventus Turin

Der Deal ist fix: Denis Zakaria verlässt Borussia Mönchengladbach und wechselt nach Italien zu Juventus Turin . Das hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet, am Montag gaben zuerst die Gladbacher den Transfer offiziell bekannt. Die Ablösesumme für den 25 Jahre alten Mittelfeldspieler soll laut Medienberichten auf 8 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen betragen. Zakaria wechselte im Sommer 2017 von den Young Boys Bern aus der Schweiz nach Gladbach.

"An diesem Transfer zu Juventus ist in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet worden und dabei hat Denis eine wichtige Rolle gehabt", erklärte Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof im Statement zum Transfer. "Er hat uns offen gesagt, dass er wechseln möchte und er hat auch klar zum Ausdruck gebracht, dass er es uns ermöglichen wolle, für seinen Transfer eine Ablöse zu erzielen." Weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gepasst hätten habe Gladbach dem Transfer zugestimmt. "Für seinen offenen Umgang mit uns gebührt Denis unser Dank, genau wie für seine Leistungen im Trikot der Borussia in den vergangenen viereinhalb Jahren. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seinen weiteren Weg", so Bonhof weiter.