Offiziell: WM-Spiel zwischen Deutschland und Kap Verde fällt aus – DHB-Team für Hauptrunde qualifiziert

Die deutschen Handballer müssen auf ihr zweites Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Ägypten warten - das Match gegen die Kap Verde fällt aus. Wie die Internationale Handballföderation bekanntgab, treten die Afrikaner zur Partie am Sonntagabend (18 Uhr) nicht an. Damit wie die Partie mit 10:0 für die deutsche Mannschaft gewertet. Für Deutschland geht es mit dem abschließenden Gruppenspiel am Dienstag (20.30 Uhr) gegen Ungarn weiter. Die Qualifikation für die Hauptrunde ist damit bereits fix.

Aktuell stehen dem Team lediglich neun Spieler zur Verfügung. Um wieder an der WM teilnehmen zu können, braucht Kap Verde mindestens zehn inklusive Torhüter. Obwohl bereits im Vorfeld des Turniers in Ägypten zahlreiche Corona-Fälle in der Mannschaft von Kap Verde aufgetreten waren, hatte das Team am Freitagabend gegen Ungarn (27:34) sein erstes WM-Spiel bestritten. Jetzt will der WM-Neuling alles auf das abschließende Vorrundenspiel am Dienstag gegen Uruguay setzen. Bis dahin könnten die nachnominierten Spieler sowie die negativen Tests vorliegen. Mit einem Sieg gegen die Südamerikaner würde Kap Verde dann sogar in die Hauptrunde des Turniers einziehen.