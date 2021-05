Offiziell: DFB-Bosse Keller und Curtius kündigen Rückzug an – Koch & Co. folgen

DFB-Boss Fritz Keller hört auf - und er ist nicht der Einzige! Das wurde auf einer außerordentliche Sitzung des Verbands am Dienstag beschlossen. "Präsident Fritz Keller hat aus eigener freier Entscheidung in Verantwortung des Amtes als Präsident seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, nach Abschluss der Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht, am kommenden Montag, den 17. Mai 2021, sein Amt zur Verfügung zu stellen.", heißt es in der Mitteilung des DFB.

