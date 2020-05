Offiziell: DFB legt Starttermine für DFB-Pokal, 3. Liga und Frauen-Bundesliga fest

In der 3. Liga soll es weitergehen - genauso wie in der Frauen-Bundesliga und im DFB-Pokal. Das ist das Ergebnis der Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag. Demnach soll die 3. Liga frühestens am 26. und 27. Mai wieder starten. Danach sollen alle elf ausstehenden Partien in englischen Wochen gespielt werden, teilte der DFB mit. Die reguläre Saison der 3. Liga soll dann am 30. Juni enden.

Die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga sollen bis sich dann bis zum 7. Juli anschließen, teilte der DFB mit. Was die Abstiegsrelegation zur Regionalliga betrifft, hängt die Entscheidung noch von den Entscheidungen der Regionalligen ab. Fest steht nur, dass der DFB sich auch einen potenziellen Nachholspieltag in den Kalender eingetragen hat, sollten Mannschaften in Quarantäne müssen. Dies wäre der 4. Juli. Die Relegation würde dementsprechend später stattfinden - und am 7. und 11. Juli gespielt werden. Allerdings sind Vereine weiterhin für einen Saison-Abbruch.

„Die 3. Liga arbeitet konzentriert an einer möglichen Fortsetzung der Saison und ihrem Erhalt als Profiliga. Wir würden uns freuen, ab 26. Mai wieder unseren Beruf im Spielbetrieb ausüben zu können. Es sollte stets unser grundsätzliches Ansinnen sein, dass die sportlichen Entscheidungen auf dem Spielfeld fallen und nicht am grünen Tisch“, sagte Tom Eilers, Vorsitzender des Drittliga-Ausschusses.

So ist der Plan für den DFB-Pokal

Das Halbfinale im DFB-Pokal, für das neben den Bundesligisten FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen der Regionalligist 1. FC Saarbrücken qualifiziert ist, wäre im Falle einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs für den 9. und 10. Juni angesetzt. Das DFB-Pokalfinale würde gemäß neuem Rahmenterminkalender am 4. Juli ausgetragen werden.

Alle Termine, auf die sich das DFB-Präsidium am Montag geeinigt hat, unterliegen allerdings den "übergeordneten behördlichen Verfügungslagen", wie der DFB mitteilte. Um die Ligen und den DFB-Pokal fortzuführen hat sich der DFB am Hygiene-Konzept der DFL orientiert. Die 1. und 2. Bundesliga darf ab dem kommenden Wochenende wieder spielen. "Das Hygienekonzept, das die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga und 2. Bundesliga an diesem Wochenende ermöglicht, wurde gemeinsam von DFB und DFL für den gesamten Berufsfußball entwickelt und konzipiert. Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass wir von der Politik zeitnah auch die Erlaubnis zur Fortsetzung der 3. Liga, der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und natürlich auch des DFB-Pokals bekommen werden", sagte DFB-Präsident Fritz Keller.

So ist der Plan für die Frauen-Bundesliga

Die Frauen-Bundesliga soll am 29. Mai wieder spielen. "Der Spielraum für die Austragung der restlichen Begegnungen in der Liga und dem DFB-Pokal ist nicht groß. Dennoch ist es möglich, die Saison mit nur einem kompletten Spieltag unter der Woche zum Abschluss zu bringen. Dies wird von den Gremien als machbar und von den Vereinen als realisierbar eingeschätzt", sagte DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg.