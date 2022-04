Offiziell: DFB-Chef Neuendorf und BVB-Boss Watzke sollen Posten bei der UEFA und FIFA übernehmen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will seine Spitzenposten in den internationalen Gremien bei der UEFA und der FIFA neu besetzen. DFL-Aufsichtsratschef und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke soll für Rainer Koch ins UEFA-Exekutivkomitee und DFB-Präsident Bernd Neuendorf für Peter Peters ins FIFA-Council rücken. Wie der DFB am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung erklärte, seien Peters und auch Koch laut Neuendorf bereit, ihre Positionen im FIFA-Council und im UEFA-Exekutivkomitee zur Verfügung zu stellen.

