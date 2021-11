Offiziell: DFL nennt Nachholtermin für Zweitliga-Partie St. Pauli gegen SV Sandhausen 

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das ausgefallene Zweitliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem SV Sandhausen neu terminiert. Wie die DFL am Donnerstag mitteilte, wird die Partie am 24. November (18.30 Uhr/Sky) im Hamburger Millerntor-Stadion nachgeholt. Die Begegnung des 13. Spieltags war ursprünglich für den vergangenen Sonntag terminiert.

Mit jeweils einem Spiel weniger als die Konkurrenz grüßt St. Pauli von der Tabellenspitze der 2. Bundesliga, während der SV Sandhausen trotz eines Sieges in Dresden weiter mit Rang 16 im Tabellenkeller festhängt. Beide Teams können in den letzten Wochen einen Aufwärtstrend verzeichnen: Die "Kiezkicker" konnten aus den vergangenen sieben Pflichtspielen sechs gewinnen - zuletzt verlor man Mitte August gegen den SC Paderborn, zuhause mussten die Hamburger in dieser Spielzeit sogar noch keinen Punkt abgeben. Auch Sandhausen konnte bis zum Corona-Chaos Boden im Abstiegskampf gutmachen: In den letzten drei Zweitligaspielen sammelte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat fünf Punkte.