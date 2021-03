Offiziell: DFL verlegt zwei Zweitliga-Spiele nach Corona-Ausbruch bei Jahn Regensburg

Das DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstagabend zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen musste aufgrund von zahlreichen Corona-Fällen beim Gastgeber abgesagt werden. Jetzt wurde auch die nächsten beiden Spiele des Zweitligisten verlegt, das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwochnchmittag bekannt.

"Die Spiele des Clubs beim VfL Osnabrück (bisher: Sonntag, 7. März) und gegen die SpVgg Greuther Fürth (bisher: Samstag, 13. März) werden verlegt, nachdem sich die gesamte Regensburger Lizenzmannschaft infolge einer entsprechenden Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts für eine Dauer von 14 Tagen in häusliche Quarantäne begeben musste", lautet es in einer Mitteilung der DFL. "Der Klub hatte zuvor über COVID-19-Fälle in seinen Reihen informiert. Einem Antrag des SSV Jahn auf Absetzung der beiden genannten Begegnungen hat die DFL am heutigen Mittwoch stattgegeben." Über die neue Terminierung der Spiele soll zeitnah entschieden werden.